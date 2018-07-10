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Україна за 5 міс. закупила
ядерне паливо на $213,5 млн -...

Україна за 5 міс. закупила ядерне паливо на $213,5 млн -...
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:56

Україна за 5 міс. закупила ядерне паливо на $213,5 млн -...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані дає Держстат.

Дивися повний текст Україна за 5 міс. закупила ядерне паливо на $213,5 млн - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:56

Дістали вже, коли перейдемо повністю на немосковське паливо? І чи немає окрім Westinghouse альтернативи?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:57

  0mage0 написав:Дістали вже, коли перейдемо повністю на немосковське паливо? І чи немає окрім Westinghouse альтернативи?


Альтернатива есть, но...сначала надо перейти на реакторы другого типа, т.е. построить новые АЭС и Украина, как богатая страна с высокотехнологиным машиностроением может это легко сделать.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 23:21

  antikkristall написав:
  0mage0 написав:Дістали вже, коли перейдемо повністю на немосковське паливо? І чи немає окрім Westinghouse альтернативи?


Альтернатива есть, но...сначала надо перейти на реакторы другого типа, т.е. построить новые АЭС и Украина, как богатая страна с высокотехнологиным машиностроением может это легко сделать.

В цьому році вперше Южноукраїнську загрузили повністю вестінгхаусом. Неможна робити перехід швидким за декількох причин. По перше сам цикл відпрацювання палива досить довгий - 1-3 роки. По-друге, кожен стрижень на станції має свій строк, хоч і завантаження/відвантаження роблять не кожен день, тобто на Южноукраїнскькій просто досить давно рашинським не завантажують, і, нарешті, вийняли останній кацапський стрижень, змінивши його вестінгхаусом. По-третє є проблеми у вестінгхаусу - він пережив банкрутство та зміну власників за останні два роки. Четверте - досить небагато виробників, а якщо чесно - то один може зробити спеціальне виготовлення для українських совкових стандартів блоків, тобто альтернативи вестінгхаусу нема. П'яте - безпека. Це не різними цвяхами забивати дошку. Одна помилка - і катастрофа. Величезна відповідальність, та роки досліджень тисячами людей.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 23:27

  antikkristall написав:
  0mage0 написав:Дістали вже, коли перейдемо повністю на немосковське паливо? І чи немає окрім Westinghouse альтернативи?


Альтернатива есть, но...сначала надо перейти на реакторы другого типа, т.е. построить новые АЭС и Украина, как богатая страна с высокотехнологиным машиностроением может это легко сделать.

Какого такого другого типа? Они все у нас ВВР, последний РБМК закрыт в 2000 году. Дело не в типе реактора, а в особенностях строяния ТВЕЛов. Ради єтого нет смысла закрывать ВВРы с совковым стандартом, как у раши, и строить по американским-французским стандартам. Пройдет 2-5 лет, и все будет ок. Главное хранилище достроить и запустить, потому что основная проблема сейчас - захоронение отработки. А популисты постоянно руки греют на этой теме из-за неграмотности людей.
locustsucol
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