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Україна за 5 міс. закупила
ядерне паливо на $213,5 млн -...

Україна за 5 міс. закупила ядерне паливо на $213,5 млн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:02

  locustsucol написав:
  antikkristall написав:
  locustsucol написав:
Чего так возбудился? Человек просто спросил можно закупать топливо еще у кого-нибудь кроме “ТВЭЛ” и "Westinghouse"...насчет хранилища все верно, там можно будет отходы со всей Европы принимать :)

Оставь свои возбуждения при себе, please.

По сути. Во-первых нельзя, оно только для своих твелов, и никто их сюда не повезет. Во-вторых, сейчас это все складируется вынужденно на своих временных площадках на территориях станций, что просто опасно, потому как раша его либо не принимает по разным предлогам с помощью ставок и т.д. Про принимать со всей Европы - сам придумал эту чушь, или повторяешь слова психопатки ювт ?


Лучше спроси у куратора почему шеф заветировал закон по криминализации контробанды леса https://economics.unian.net/other/10197 ... -lesa.html :)

фас!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:24

Re: суть

  locustsucol написав:нельзя, оно только для своих твелов, и никто их сюда не повезет.

Почему только для твэлов и почему нельзя привезти?..
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:14

  locustsucol написав:На википедии скрепной чтоли глянь, где добывают на нашей планете урановые руды.


Так прям и пихают в стержни, с землей вперемешку.
В Европу через жony!
summacut
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