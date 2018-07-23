Україна за 5 міс. закупила ядерне паливо на $213,5 млн -...
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locustsucol написав: Чего так возбудился? Человек просто спросил можно закупать топливо еще у кого-нибудь кроме “ТВЭЛ” и "Westinghouse"...насчет хранилища все верно, там можно будет отходы со всей Европы принимать
Оставь свои возбуждения при себе, please.
По сути. Во-первых нельзя, оно только для своих твелов, и никто их сюда не повезет. Во-вторых, сейчас это все складируется вынужденно на своих временных площадках на территориях станций, что просто опасно, потому как раша его либо не принимает по разным предлогам с помощью ставок и т.д. Про принимать со всей Европы - сам придумал эту чушь, или повторяешь слова психопатки ювт ?