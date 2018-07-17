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Чистий прибуток і виручка Volvo AB в II кварталі зросли...
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Додано: Пон 23 лип, 2018 06:36
Пропонуємо до обговорення:
Шведський концерн Volvo AB, що посідає друге місце в світі за обсягом виробництва вантажних автомобілів, збільшив чистий прибуток і виручку більше від очікувань у другому кварталі 2018 року.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 06:36
Квартальна виручка Volvo збільшилася на 18% – до 103,62 млн крон, аналітики в середньому очікували 101,34 млн крон. Рентабельність за операційним прибутком в минулому кварталі зросла з 9,6% до 11,9%.
За словами президента і гендиректора Volvo Мартіна Лундстедта, вперше в історії компанії квартальна виручка перевищила 100 млрд крон, а рентабельність за операційним прибутком піднялася вище 10%.
То мільйонів чи мільярдів? Чи на таких сумах вже немає значення, одним словом - багато :)
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