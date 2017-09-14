Про це повідомив Якуб Дудзяк з Управління з питань іноземців у Варшаві.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців мають посвідку на проживання в Польщі.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 08:16
Стало відомо, скільки українців мають посвідку на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців мають посвідку на проживання в Польщі.
Додано: Пон 23 лип, 2018 08:16
интересно, из них по "карте поляка" сикока? или таких можно плюсовать?
Додано: Пон 23 лип, 2018 08:32
Ну всё попёрли индусы и вьетнамцы готовьтесь поляки кушать карри и утку по вьетнамски.
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