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Стало відомо, скільки
українців мають посвідку на...

Стало відомо, скільки українців мають посвідку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:16

Стало відомо, скільки українців мають посвідку на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Якуб Дудзяк з Управління з питань іноземців у Варшаві.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців мають посвідку на проживання в Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:16

интересно, из них по "карте поляка" сикока? или таких можно плюсовать?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:32

Ну всё попёрли индусы и вьетнамцы готовьтесь поляки кушать карри и утку по вьетнамски.
Ratatui
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