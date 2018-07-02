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У МЗС пояснили, чому завершення
будівництва "Північного...

У МЗС пояснили, чому завершення будівництва "Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:38

У МЗС пояснили, чому завершення будівництва "Північного...

Пропонуємо до обговорення:
За словами представниці МЗС, тільки чотири країни підтримують це будівництво.

Дивися повний текст У МЗС пояснили, чому завершення будівництва \"Північного потоку-2\" насправді нічого не означає.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:38

нет трубы - нет функционирования
sal
 
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