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З початку року Україна імпортувала автомобілів на $1 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:15
Пропонуємо до обговорення:
Найбільше легкових автомобілів було завезено на територію України з Японії - $171,5 млн.
Дивися повний текст З початку року Україна імпортувала автомобілів на $1 млрд
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:16
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