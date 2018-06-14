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З початку року Україна імпортувала
автомобілів на $1 млрд

З початку року Україна імпортувала автомобілів на $1 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:15

З початку року Україна імпортувала автомобілів на $1 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше легкових автомобілів було завезено на територію України з Японії - $171,5 млн.

Дивися повний текст З початку року Україна імпортувала автомобілів на $1 млрд.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:16

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