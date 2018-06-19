Про це заявив директор з нерухомості та інфраструктури Укрпошти Дмитро Сенниченко на своїй Facebook-сторінці.
Дивися повний текст Укрпошта вирішила здати в оренду частину київського Головпоштамту під супермаркет.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 10:52
Укрпошта вирішила здати в оренду частину київського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта вирішила здати в оренду частину київського Головпоштамту під супермаркет.
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:55
Re: Укрпошта вирішила здати в оренду частину київського...
Поставить АТБ. Дешевое бухло, дешевый закусон. Народ попрет, только успевай подвозить.
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:04
Re: АТБ
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:09
вангую что будет цитрус или еще что то в этом роде.
продуктовый ритейл не сможет покрывать аренду в лям гривен + нет условий для наполниения 1,5 тыщ кв м продуктами питания
шмоточники ушли из формата стрит ритейла уже 2 года как
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