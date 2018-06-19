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Укрпошта вирішила здати в
оренду частину київського...

Укрпошта вирішила здати в оренду частину київського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:52

Укрпошта вирішила здати в оренду частину київського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор з нерухомості та інфраструктури Укрпошти Дмитро Сенниченко на своїй Facebook-сторінці.

Дивися повний текст Укрпошта вирішила здати в оренду частину київського Головпоштамту під супермаркет.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:23

760К грн в мес.... наверное прибыль всей Укрпочты в Киеве меньше
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:55

Re: Укрпошта вирішила здати в оренду частину київського...

Поставить АТБ. Дешевое бухло, дешевый закусон. Народ попрет, только успевай подвозить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:04

Re: АТБ

  p_a_l написав:Дешевое бухло, дешевый закусон. Народ попрет, только успевай подвозить.

А иностранные туристы и так удивляются дешевому пивасу. Готовы будут и визу оплачивать, только бы в Киев попасть.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:09

вангую что будет цитрус или еще что то в этом роде.
продуктовый ритейл не сможет покрывать аренду в лям гривен + нет условий для наполниения 1,5 тыщ кв м продуктами питания
шмоточники ушли из формата стрит ритейла уже 2 года как
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 23:50

Всё нафиг мясникам...НЕт его ещё на площади,и мангалы для готовки...И Вуаля,лучшее из достопремечательностей.
Такое ж здание применить больше некуда,как барыгам загнать по спекулятивной цене.
lider911
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