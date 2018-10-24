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Запрошую всіх бажаючих до клубу золотих оббігових і раритетн
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:59
Можливість інвестування в золоті монети дуже хорошої якості багатьох країн світу. Ціна монет-рівна ціні чистого золота станом на день покупки. Величезний вибір золотих монет на будь який смак + можливість побудови бізнесу. Більш детальна інформація при індивідуальному спілкуванні!!!
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Makar13
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Додано: Чет 25 жов, 2018 13:35
Makar13 Оранту у Вас 50 грн и 500грн возможно приобрести?!
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Doktor_Aybolit
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