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В УЗ озвучили вартість ремонту
залізниці з українського...

В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:13

В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов.

Дивися повний текст В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського стандарту на євроколію.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:13

Львлв - Киев - Днепр вот что надо делать.
А приглашать строить Китайцев или Немцев.
Никакой это не план маршалла, это просто большой инфраструктурный проект.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:57

Re: В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського.

Если мыслить в масштабах всей страны, то оптимальнее наладить ПРЯМОЕ скоростное сообщение юго-востока Украины (Харьков-Днепр-Запорожье-Одесса) с западом Украины (Львов-Ужгород). Сейчас, например, попасть из Днепра-Запорожья во Львов можно ТОЛЬКО через Киев, а это огромный крюк, который растягивается на целые сутки (см. карту)!
all27
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:10

Re: УЗ озвучили

Hyperloop нет в проекте финплана УЗ на 2019 год и на следующие 5 лет.
sal
 
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