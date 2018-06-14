Про це повідомив в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов.
Дивися повний текст В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського стандарту на євроколію.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:13
В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського стандарту на євроколію.
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:13
Львлв - Киев - Днепр вот что надо делать.
А приглашать строить Китайцев или Немцев.
Никакой это не план маршалла, это просто большой инфраструктурный проект.
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:57
Re: В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського.
Если мыслить в масштабах всей страны, то оптимальнее наладить ПРЯМОЕ скоростное сообщение юго-востока Украины (Харьков-Днепр-Запорожье-Одесса) с западом Украины (Львов-Ужгород). Сейчас, например, попасть из Днепра-Запорожья во Львов можно ТОЛЬКО через Киев, а это огромный крюк, который растягивается на целые сутки (см. карту)!
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:10
Re: УЗ озвучили
Hyperloop нет в проекте финплана УЗ на 2019 год и на следующие 5 лет.
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