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В УЗ озвучили вартість ремонту
залізниці з українського...

В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського...
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:13

В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов.

Дивися повний текст В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського стандарту на євроколію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:13

Львлв - Киев - Днепр вот что надо делать.
А приглашать строить Китайцев или Немцев.
Никакой это не план маршалла, это просто большой инфраструктурный проект.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:57

Re: В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського.

Если мыслить в масштабах всей страны, то оптимальнее наладить ПРЯМОЕ скоростное сообщение юго-востока Украины (Харьков-Днепр-Запорожье-Одесса) с западом Украины (Львов-Ужгород). Сейчас, например, попасть из Днепра-Запорожья во Львов можно ТОЛЬКО через Киев, а это огромный крюк, который растягивается на целые сутки (см. карту)!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:03

Hahaha, zvychayno, Vinnitsya pereyizhae v New Vasyuki, i vsyogo za 18 Bill. dollariv, hahaha...
sergy_kulinich
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:10

Re: УЗ озвучили

Hyperloop нет в проекте финплана УЗ на 2019 год и на следующие 5 лет.
sal
 
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Наша ширина колії не дозволяє швидко їхати?
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:46

Винница?
Да, хороший город. Начальник пас.депа А. Красноштан подтвердит.
Конечно инфраструктурные проекты нужно делать в сторону Винницы, а дальше на Львов и Одессу. Там же люди живут. Не то, что в этих индустриальных городах второго сорта, кому те жители (не люди) вообще нужны.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:03

Железнодорожное сообщение с другими странами для Украины в принципе востребовано только в грузовом сегменте.

Международные пассажирские жд перевозки развивать неперспективно из-за больших расстояний и удаленности украинских городов от крупных европейских.

Гораздо правильнее развивать авиационное пассажирское сообщение, в том числе низкобюджетное, что, собственно, органически и так происходит.

А вот внутреннее пассажирское сообщение рациональней развивать железной дорогой, и тут, как видится, значительно дешевле будет "просто" доработать существующие колии для увеличения скорости, нежеле делать их более узкими и, опять же, увеличивать их скоростные характеристики.

Что касается грузовых перевозок, где скорость не так критична - здесь будет выгоднее продолжать переобувать. Тем более, что бОльшая часть грузов так же внутренние - от мест производства до морских портов
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:20

  vitaliygoodlife написав:Наша ширина колії не дозволяє швидко їхати?

позволяет, но для них главное что бы не как у москалей... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:26

Для початку розділіть пас. та вантажні сполучення. Якщо товарняки і пас. потяги дальше будуть рухатись по одній колії , можна забути про швидкі і комфортні подорожі. І рухомий склад давно вже потребує оновлення. Чому не купують Крюківські подяги як електрички, дешево і робочі місця для людей.
olegklimenjuk
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