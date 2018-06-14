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В УЗ озвучили вартість ремонту
залізниці з українського...

В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:36

Лучше бы сделали условия для лоукостеров для перелетов между крупными городами. До мелких городов что-то типа AH24 пускать. ЖД пусть используют для выгодных грузовых перевозок и пригородных электричек.
зы. Если слетать ЖД перевозки безубыточными , то цена скорее всего превысит цену перелетов.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:47

Re: В УЗ озвучили вартість ремонту залізниці з українського.

Колею надо менять однозначно. Во–первых это логичное продолжение декоммунизации. А во-вторых – еще один шаг на пути в Европу и НАТО. Даже не шаг, шажище! О каких деньгах тут еще можно рассуждать?
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:24

  fokus написав:Колею надо менять однозначно. Во–первых это логичное продолжение декоммунизации. А во-вторых – еще один шаг на пути в Европу и НАТО. Даже не шаг, шажище! О каких деньгах тут еще можно рассуждать?
:mrgreen:


еще присвоить английскому статус официального языка и после начальной школы все предметы преподавать только на нем, в итоге лет через ...надцать наступит "остаточне прощавай" :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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