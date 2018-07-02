ДП "Антонов" уклало контракт з американською авіапромисловою компанією Boeing.
Дивися повний текст Антонов уклав контракт з Boeing.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:45
Антонов уклав контракт з Boeing
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Антонов уклав контракт з Boeing.
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:46
..а в чем собственно радость харанта опять?! - вместо того, чтобы ПРОДАВАТЬ на експорт (наращивая валютный потенциал страны), опять ПОКУПАЕМ по импорту?!...
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:52
Re: Антонов уклав контракт з Boeing
та да - радость какая-то сомнительная, если бы цепочки внутри отладили. Самолеты чай не подешевеют - найди потом заказчика.
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:57
Re: Антонов уклав контракт з Boeing
А они всему радуются. У них сейчас светлое настоящее, вот и радости полные штаны.
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:32
Здесь ошибки нет - на какую страну работает, за такую и радуется.
Комплектующие Boeing, тепловозы General Electric, топливо АЭС Westinghouse...
Все это при Порошенко Украина покупает у США. А при Януковиче - покупала у России.
Ничего не меняется - на Украину никто не работает. Работают на те страны, в которых планируют найти пристанище. Пока чиновники и их дети не будут жить и умирать (в хорошем смысле, если так можно выразится ) в Украине, ничего не изменится
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