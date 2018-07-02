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Антонов уклав
контракт з Boeing

Антонов уклав контракт з Boeing
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:45

Антонов уклав контракт з Boeing

Пропонуємо до обговорення:
ДП "Антонов" уклало контракт з американською авіапромисловою компанією Boeing.

Дивися повний текст Антонов уклав контракт з Boeing.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:46

..а в чем собственно радость харанта опять?! - вместо того, чтобы ПРОДАВАТЬ на експорт (наращивая валютный потенциал страны), опять ПОКУПАЕМ по импорту?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:52

Re: Антонов уклав контракт з Boeing

та да - радость какая-то сомнительная, если бы цепочки внутри отладили. Самолеты чай не подешевеют - найди потом заказчика.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:57

Re: Антонов уклав контракт з Boeing

А они всему радуются. У них сейчас светлое настоящее, вот и радости полные штаны.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:32

  maestro71 написав:..а в чем собственно радость харанта опять?! - вместо того, чтобы ПРОДАВАТЬ на експорт (наращивая валютный потенциал страны), опять ПОКУПАЕМ по импорту?!...


Здесь ошибки нет - на какую страну работает, за такую и радуется.

Комплектующие самолетов Boeing, тепловозы General Electric, топливо АЭС Westinghouse...

Все это при Порошенко Украина покупает у США. А при Януковиче - покупала у России.

Хотя бОльшую часть из этого мы могли бы производить сами.

Ничего не меняется - на Украину никто не работает. Работают на те страны, в которых планируют найти пристанище. Пока чиновники и их дети не будут жить и умирать (в хорошем смысле, если так можно выразится :) ) в Украине, ничего не изменится
zРадио
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