Антонов уклав контракт з Boeing

Додано: Пон 23 лип, 2018 14:18

Ну да, ну да - вам с Поволжья виднее

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-травні 2018 року

Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

Виробництво електричного устатковання

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

Обсяг реалізованої промислової продукції (млн.грн) - 67 320,6

Да, виднее. Хотя бы вот из этогоИли на 2,5 млрд. долларов за 5 месяцев. Все машиностроение, металлообработка, электронная и электротехническая промышленность. При таких объемах производства ПРОСТО НЕТ МЕСТА не только для самолетов, но и для тепловозов. Для сравнения напомню, что 30 лет назад промышленность УССР выпускала продукции на 157 млрд. рублей - не менее 300 млрд. долларов в тех ценах, и около 40% от общего объема в ней составляли именно отрасли, перечисленные в сводке Держстата.