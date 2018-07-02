ДП "Антонов" уклало контракт з американською авіапромисловою компанією Boeing.
Дивися повний текст Антонов уклав контракт з Boeing.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:45
Антонов уклав контракт з Boeing
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Антонов уклав контракт з Boeing.
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:46
..а в чем собственно радость харанта опять?! - вместо того, чтобы ПРОДАВАТЬ на експорт (наращивая валютный потенциал страны), опять ПОКУПАЕМ по импорту?!...
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:52
Re: Антонов уклав контракт з Boeing
та да - радость какая-то сомнительная, если бы цепочки внутри отладили. Самолеты чай не подешевеют - найди потом заказчика.
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:57
Re: Антонов уклав контракт з Boeing
А они всему радуются. У них сейчас светлое настоящее, вот и радости полные штаны.
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:32
Здесь ошибки нет - на какую страну работает, за такую и радуется.
Комплектующие самолетов Boeing, тепловозы General Electric, топливо АЭС Westinghouse...
Все это при Порошенко Украина покупает у США. А при Януковиче - покупала у России.
Хотя бОльшую часть из этого мы могли бы производить сами.
Ничего не меняется - на Украину никто не работает. Работают на те страны, в которых планируют найти пристанище. Пока чиновники и их дети не будут жить и умирать (в хорошем смысле, если так можно выразится ) в Украине, ничего не изменится
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:25
Увы, но Вы заблуждаетесь насчет производства - уже дано НЕ МОГЛИ БЫ.
Именно в этом главная причина импорта
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:54
Ну да, ну да - вам с Поволжья виднее
Если вы внимательно прочитали, я не вешал всех собак на Порошенко, поэтому и в расчет мы должны брать не 2018, или даже 2014 год!
Что из перечисленного Украина не могла делать?
Тепловозы может производить до сих пор при вливании абсолютно подъемных даже на сегодня 100 млн долларов. А если бы не ваши гиркины, Лугансктепловоз до сих пор бы производил их своими силами без государственных инвестиций.
Детали для самолетов - в широком смысле, ни одна страна мира не имеет полного цикла, включающего ВСЕ детали гражданских и транспортных самолетов. В Боингах даже есть британские и японские элементы, не говоря о том, что цветные металлы из России.
Однако, то, что мы покупали у России, а сейчас будем покупать у США, могли бы производить сами - у нас было 50 авиастроительных и авиаремонтных заводов.
Ядерное топливо - уранодобывающая промышленность у нас стабильно работает, и разведанные запасы "всего" в 4 раза меньше, чем у вас. А производство топлива нам бы организовал сам ТВЭЛ в лучшие годы, если бы Кучма/Юшенко позаботились
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:18
Да, виднее. Хотя бы вот из этого
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-травні 2018 року
Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Виробництво електричного устатковання
Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
Обсяг реалізованої промислової продукції (млн.грн) - 67 320,6
Или на 2,5 млрд. долларов за 5 месяцев. Все машиностроение, металлообработка, электронная и электротехническая промышленность. При таких объемах производства ПРОСТО НЕТ МЕСТА не только для самолетов, но и для тепловозов. Для сравнения напомню, что 30 лет назад промышленность УССР выпускала продукции на 157 млрд. рублей - не менее 300 млрд. долларов в тех ценах, и около 40% от общего объема в ней составляли именно отрасли, перечисленные в сводке Держстата.
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:22
Аминь!
В очередной раз призываю вас - не нужно россиянину тыкать в нос украинцев украинские проблемы! Здесь хватает кому это делать из своих (я в их числе)! Подумайте лучше о длинном списке собственных!
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