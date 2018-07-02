Антонов уклав контракт з Boeing

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:33
zРадио в середине 80х Лугансктепловоз производил 115-120 секций ежемесячно. Это целый комплекс: собственный проектный институт, профильные специальности в Луганском ВУЗе, техникум, ПТУ, смежники, 95% магистральных тепловозов СССР, экспорт в 25 стран. При чем здесь Гиркин?
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:35
То же относится и к Ану. 100 шт в год со всеми вытекающими. Выгодополучатель очевиден.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:00
nik1
Имелось в виду, что до 2014 Лугансктепловоз продолжал производство, пока его частично не разворовали, частично не разбомбили.
А почему гиркины - это ответ россиянину на его претензию. Потому что без диверсантов из России Восток бы "успокоился" к маю 2014 и пошел на выборы Президента Украины. Я понимаю, что проблематика конфликта очень сложная и широкая, а в числе причин есть и внутренние, но предлагаю не оффтопить.
Факт остается фактом - Украина производила тепловозы и с поправкой о необходимости инвестиций может наладить их производство и сегодня. Но Порошенко и Омелян поступают иначе - инвестируют в экономику США. С Омеляном вопросом вообще нет - у него дети граждане США. А Порошенко, видимо, таким образом расплачивается за индульгенцию быть Президентом, еще и таковым, которого не подвергают критике на Западе, несмотря на то, что внутренних проблем, в том числе уровень коррупции, ну никак не ниже, чем при Януковиче
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:24
А когда Кучма с Януковичем инвестировали в экономику РФ... они тоже расплачивались за индульгенцию?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:29
Вероятно, что да. Правда, им удавался и обратный процесс с помощью льготных цен на газ.
Порошенко в этом плане пока преуспел только с американским оружием. Запад ничего на льготных условиях нам не продает. Даже кредиты коммерческие и соответствуют рыночным ставкам
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:34
А РФ продавала что-то по льготным условиям? Помню, газ настолько дешево продавали, что пришлось еще при Януковиче реверсом заняться...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
|