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Антонов уклав
контракт з Boeing

Антонов уклав контракт з Boeing
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:33

zРадио в середине 80х Лугансктепловоз производил 115-120 секций ежемесячно. Это целый комплекс: собственный проектный институт, профильные специальности в Луганском ВУЗе, техникум, ПТУ, смежники, 95% магистральных тепловозов СССР, экспорт в 25 стран. При чем здесь Гиркин?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:35

То же относится и к Ану. 100 шт в год со всеми вытекающими. Выгодополучатель очевиден.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:00

nik1

Имелось в виду, что до 2014 Лугансктепловоз продолжал производство, пока его частично не разворовали, частично не разбомбили.

А почему гиркины - это ответ россиянину на его претензию. Потому что без диверсантов из России Восток бы "успокоился" к маю 2014 и пошел на выборы Президента Украины. Я понимаю, что проблематика конфликта очень сложная и широкая, а в числе причин есть и внутренние, но предлагаю не оффтопить.

Факт остается фактом - Украина производила тепловозы и с поправкой о необходимости инвестиций может наладить их производство и сегодня. Но Порошенко и Омелян поступают иначе - инвестируют в экономику США. С Омеляном вопросом вообще нет - у него дети граждане США. А Порошенко, видимо, таким образом расплачивается за индульгенцию быть Президентом, еще и таковым, которого не подвергают критике на Западе, несмотря на то, что внутренних проблем, в том числе уровень коррупции, ну никак не ниже, чем при Януковиче
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:24

  zРадио написав:Но Порошенко и Омелян поступают иначе - инвестируют в экономику США. С Омеляном вопросом вообще нет - у него дети граждане США. А Порошенко, видимо, таким образом расплачивается за индульгенцию быть Президентом, еще и таковым, которого не подвергают критике на Западе, несмотря на то, что внутренних проблем, в том числе уровень коррупции, ну никак не ниже, чем при Януковиче


А когда Кучма с Януковичем инвестировали в экономику РФ... они тоже расплачивались за индульгенцию?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:29

  Sommer написав:
  zРадио написав:Но Порошенко и Омелян поступают иначе - инвестируют в экономику США. С Омеляном вопросом вообще нет - у него дети граждане США. А Порошенко, видимо, таким образом расплачивается за индульгенцию быть Президентом, еще и таковым, которого не подвергают критике на Западе, несмотря на то, что внутренних проблем, в том числе уровень коррупции, ну никак не ниже, чем при Януковиче


А когда Кучма с Януковичем инвестировали в экономику РФ... они тоже расплачивались за индульгенцию?


Вероятно, что да. Правда, им удавался и обратный процесс с помощью льготных цен на газ.

Порошенко в этом плане пока преуспел только с американским оружием. Запад ничего на льготных условиях нам не продает. Даже кредиты коммерческие и соответствуют рыночным ставкам
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:34

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Но Порошенко и Омелян поступают иначе - инвестируют в экономику США. С Омеляном вопросом вообще нет - у него дети граждане США. А Порошенко, видимо, таким образом расплачивается за индульгенцию быть Президентом, еще и таковым, которого не подвергают критике на Западе, несмотря на то, что внутренних проблем, в том числе уровень коррупции, ну никак не ниже, чем при Януковиче


А когда Кучма с Януковичем инвестировали в экономику РФ... они тоже расплачивались за индульгенцию?


Вероятно, что да. Правда, им удавался и обратный процесс с помощью льготных цен на газ.

Порошенко в этом плане пока преуспел только с американским оружием. Запад ничего на льготных условиях нам не продает.


А РФ продавала что-то по льготным условиям? Помню, газ настолько дешево продавали, что пришлось еще при Януковиче реверсом заняться... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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