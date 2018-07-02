Антонов уклав контракт з Boeing

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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:33
zРадио в середине 80х Лугансктепловоз производил 115-120 секций ежемесячно. Это целый комплекс: собственный проектный институт, профильные специальности в Луганском ВУЗе, техникум, ПТУ, смежники, 95% магистральных тепловозов СССР, экспорт в 25 стран. При чем здесь Гиркин?
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:35
То же относится и к Ану. 100 шт в год со всеми вытекающими. Выгодополучатель очевиден.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:00
nik1
Имелось в виду, что до 2014 Лугансктепловоз продолжал производство, пока его частично не разворовали, частично не разбомбили.
А почему гиркины - это ответ россиянину на его претензию. Потому что без диверсантов из России Восток бы "успокоился" к маю 2014 и пошел на выборы Президента Украины. Я понимаю, что проблематика конфликта очень сложная и широкая, а в числе причин есть и внутренние, но предлагаю не оффтопить.
Факт остается фактом - Украина производила тепловозы и с поправкой о необходимости инвестиций может наладить их производство и сегодня. Но Порошенко и Омелян поступают иначе - инвестируют в экономику США. С Омеляном вопросом вообще нет - у него дети граждане США. А Порошенко, видимо, таким образом расплачивается за индульгенцию быть Президентом, еще и таковым, которого не подвергают критике на Западе, несмотря на то, что внутренних проблем, в том числе уровень коррупции, ну никак не ниже, чем при Януковиче
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:24
А когда Кучма с Януковичем инвестировали в экономику РФ... они тоже расплачивались за индульгенцию?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:29
Вероятно, что да. Правда, им удавался и обратный процесс с помощью льготных цен на газ.
Порошенко в этом плане пока преуспел только с американским оружием. Запад ничего на льготных условиях нам не продает. Даже кредиты коммерческие и соответствуют рыночным ставкам
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:34
А РФ продавала что-то по льготным условиям? Помню, газ настолько дешево продавали, что пришлось еще при Януковиче реверсом заняться...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:49
При Кучме газ был по 50 баксов - верхняя цена, действовавшая в 2000-х до того, как люби друзи сделали ее 230 путем "переговоров".
А янык, не забывайте, до президенства дважды был Премьером. Первый раз при Кучме - он и заключал контракт на продление цены 50 в 2004 до 2009. Второй раз - при Ющенко, когда после "переговоро" любых друзей снизил цену до 95 долларов.
А во время президентсва - "разруливал" договоренности Тимошенко. Правда, по факту разрулил ужасно, получив незнательную скидку на газ (100 долларов от цены 300-400 долларов) в обмен на продление пребывания ЧФ РФ. Сложно, конечно, судить, но я ту сделку осуждаю. Однако, кто знает, что было бы, если бы пребывание не продлили, а попросили их оттуда. Возможно, что Крым бы потеряли еще тогда (это был 2010 год - уже после известной речи путина в Мюнхене)
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:55
Re: Антонов уклав контракт з Boeing
И гарантия зависимости от США..
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:07
Все по дедушке Ленину: куховарки рассказывают как самолеты строить.
Самолеты Антонова не покупают потому, что нет сети оперативных складов запчастей. Если где-то в Латинской Америке сломается винтик на критической системе, то нужно этот винтик отсылать из Украины и самолет простаивает. Создать же свою сеть складов на МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ даже в теории не представляется возможным. Те же россияне не могут себе этого позволить со своими Сухими, потому тоже перешли на иностранную начинку. У Боинга все эти склады есть уже сдесь и сейчас.
Два года вели переговоры с Боингом, чтобы они Антонову создали оперативный склад:
Мы получаем возможности быстро поставлять материалы для этих трех машин без использования собственных оборотных средств. Речь идет о $50 млн, которые Aviall Services, Inc. готов обеспечить для создания пула по обеспечению материалами и системами самолетов ГП "Антонов"
Не так часто западные компании поставляют детали на 50 млн. долларов без предоплаты.
Потому, это не просто пэрэмога, а настоящий прорыв.
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:30
Возвращаясь к упомянутому вами дедушке Ленину - это что за голос тут с кухни вещает нам охренительную историю про финансирование, не понимая, что в авиации в принципе ВСЕ работает в операционном, или финансовом лизинге из-за неподъемной капиталоемкости отрасли?
Вот же европейцы глупые - развивают свой Airbus, когда Боинги в лизинг можно взять без первоначального взноса с удорожанием 2% в год, и выдать своим кухаркам это за настоящую пэрэмогу? Но они почему то вас не слушают, а сами и строят, и финансирование покупателям предоставляют.
Пишите еще, не останавливайтесь!
PS: а 2 года велись переговоры, потому что Антонов не является, мягко сказать, эталонным заемщиком/лизингополучателем, и государству пришлось предоставлять свои гарантии
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