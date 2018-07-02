Антонов уклав контракт з Boeing

Додано: Пон 23 лип, 2018 16:00

nik1



Имелось в виду, что до 2014 Лугансктепловоз продолжал производство, пока его частично не разворовали, частично не разбомбили.



А почему гиркины - это ответ россиянину на его претензию. Потому что без диверсантов из России Восток бы "успокоился" к маю 2014 и пошел на выборы Президента Украины. Я понимаю, что проблематика конфликта очень сложная и широкая, а в числе причин есть и внутренние, но предлагаю не оффтопить.



Факт остается фактом - Украина производила тепловозы и с поправкой о необходимости инвестиций может наладить их производство и сегодня. Но Порошенко и Омелян поступают иначе - инвестируют в экономику США. С Омеляном вопросом вообще нет - у него дети граждане США. А Порошенко, видимо, таким образом расплачивается за индульгенцию быть Президентом, еще и таковым, которого не подвергают критике на Западе, несмотря на то, что внутренних проблем, в том числе уровень коррупции, ну никак не ниже, чем при Януковиче