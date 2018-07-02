Антонов уклав контракт з Boeing

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zРадио написав:Вероятно, что да. Правда, им удавался и обратный процесс с помощью льготных цен на газ.
Порошенко в этом плане пока преуспел только с американским оружием. Запад ничего на льготных условиях нам не продает.
А РФ продавала что-то по льготным условиям? Помню, газ настолько дешево продавали, что пришлось еще при Януковиче реверсом заняться...
При Кучме газ был по 50 баксов - верхняя цена, действовавшая в 2000-х до того, как люби друзи сделали ее 230 путем "переговоров".
Да-да, вот так пришли к газпрёму и сказали - не хотим дешевого туркменского газа, давайте нам дорогой российский?
zРадио написав:А янык, не забывайте, до президенства дважды был Премьером. Первый раз при Кучме - он и заключал контракт на продление цены 50 в 2004 до 2009. Второй раз - при Ющенко, когда после "переговоро" любых друзей снизил цену до 95 долларов.
Лично заключал и лично снижал? Его подпись на контрактах?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Без переводчика хоть ездил Это само по себе цену не улучшает, а вот наличие переводчика (демонстративное - с русского на украинский) - ухудшает. Если тебе этого непонятно, значит ты не вел коммерческие переговоры ни с русскими, ни в принципе.
А подпись - да, снижал янык лично. Подписывали янык с нашей стороны и путин с российской. Какое-то там сентября 2006 по памяти. За базар отвечаю, как говорится, но гуглить облом - сам давай хоть что-нибудь сделай. От тебя ни цифр, ни доказательств никогда не дождешься