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Антонов уклав
контракт з Boeing

Антонов уклав контракт з Boeing
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:04

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Вероятно, что да. Правда, им удавался и обратный процесс с помощью льготных цен на газ.

Порошенко в этом плане пока преуспел только с американским оружием. Запад ничего на льготных условиях нам не продает.


А РФ продавала что-то по льготным условиям? Помню, газ настолько дешево продавали, что пришлось еще при Януковиче реверсом заняться... :mrgreen:


При Кучме газ был по 50 баксов - верхняя цена, действовавшая в 2000-х до того, как люби друзи сделали ее 230 путем "переговоров".


Да-да, вот так пришли к газпрёму и сказали - не хотим дешевого туркменского газа, давайте нам дорогой российский? :mrgreen:

  zРадио написав:А янык, не забывайте, до президенства дважды был Премьером. Первый раз при Кучме - он и заключал контракт на продление цены 50 в 2004 до 2009. Второй раз - при Ющенко, когда после "переговоро" любых друзей снизил цену до 95 долларов.


Лично заключал и лично снижал? Его подпись на контрактах?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:21

Sommer

Без переводчика хоть ездил :mrgreen: Это само по себе цену не улучшает, а вот наличие переводчика (демонстративное - с русского на украинский) - ухудшает. Если тебе этого непонятно, значит ты не вел коммерческие переговоры ни с русскими, ни в принципе.

А подпись - да, снижал янык лично. Подписывали янык с нашей стороны и путин с российской. Какое-то там сентября 2006 по памяти. За базар отвечаю, как говорится, но гуглить облом - сам давай хоть что-нибудь сделай. От тебя ни цифр, ни доказательств никогда не дождешься
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:24

украина всё больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:26

Все девчёнки тут переругались. И овоща и Кучму с пчеловодом вспомнили. А речь в статье о самолётах. Лучше бы боинг сразу готовые аны сюда привозил. :mrgreen:
Ratatui
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