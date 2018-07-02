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Антонов уклав
контракт з Boeing

Антонов уклав контракт з Boeing
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:30

  myshapiton написав:Все по дедушке Ленину: куховарки рассказывают как самолеты строить.

Самолеты Антонова не покупают потому, что нет сети оперативных складов запчастей. Если где-то в Латинской Америке сломается винтик на критической системе, то нужно этот винтик отсылать из Украины и самолет простаивает. Создать же свою сеть складов на МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ даже в теории не представляется возможным. Те же россияне не могут себе этого позволить со своими Сухими, потому тоже перешли на иностранную начинку. У Боинга все эти склады есть уже сдесь и сейчас.

Два года вели переговоры с Боингом, чтобы они Антонову создали оперативный склад:
Мы получаем возможности быстро поставлять материалы для этих трех машин без использования собственных оборотных средств. Речь идет о $50 млн, которые Aviall Services, Inc. готов обеспечить для создания пула по обеспечению материалами и системами самолетов ГП "Антонов"
https://inform-ua.info/economics/153198 ... ohlashenye

Не так часто западные компании поставляют детали на 50 млн. долларов без предоплаты.

Потому, это не просто пэрэмога, а настоящий прорыв.


Возвращаясь к упомянутому вами дедушке Ленину - это что за голос тут из кухни вещает нам охренительную историю про финансирование, не понимая, что в авиации в принципе ВСЕ работает в операционном, или финансовом лизинге из-за неподъемной капиталоемкости отрасли? :mrgreen:

Вот же европейцы глупые - развивают свой Airbus, когда Боинги в лизинг можно взять без первоначального взноса с удорожанием 2% в год, и выдать своим кухаркам это за настоящую пэрэмогу? Но они почему то вас не слушают, а сами и строят, и финансирование покупателям предоставляют.

Пишите еще, не останавливайтесь!

PS: а 2 года велись переговоры, потому что Антонов не является, мягко сказать, эталонным заемщиком/лизингополучателем, и государству пришлось предоставлять свои гарантии
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:04

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Вероятно, что да. Правда, им удавался и обратный процесс с помощью льготных цен на газ.

Порошенко в этом плане пока преуспел только с американским оружием. Запад ничего на льготных условиях нам не продает.


А РФ продавала что-то по льготным условиям? Помню, газ настолько дешево продавали, что пришлось еще при Януковиче реверсом заняться... :mrgreen:


При Кучме газ был по 50 баксов - верхняя цена, действовавшая в 2000-х до того, как люби друзи сделали ее 230 путем "переговоров".


Да-да, вот так пришли к газпрёму и сказали - не хотим дешевого туркменского газа, давайте нам дорогой российский? :mrgreen:

  zРадио написав:А янык, не забывайте, до президенства дважды был Премьером. Первый раз при Кучме - он и заключал контракт на продление цены 50 в 2004 до 2009. Второй раз - при Ющенко, когда после "переговоро" любых друзей снизил цену до 95 долларов.


Лично заключал и лично снижал? Его подпись на контрактах?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:21

Sommer

Без переводчика хоть ездил :mrgreen: Это само по себе цену не улучшает, а вот наличие переводчика (демонстративное - с русского на украинский) - ухудшает. Если тебе этого непонятно, значит ты не вел коммерческие переговоры ни с русскими, ни в принципе.

А подпись - да, снижал янык лично. Подписывали янык с нашей стороны и путин с российской. Какое-то там сентября 2006 по памяти. За базар отвечаю, как говорится, но гуглить облом - сам давай хоть что-нибудь сделай. От тебя ни цифр, ни доказательств никогда не дождешься
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:26

Все девчёнки тут переругались. И овоща и Кучму с пчеловодом вспомнили. А речь в статье о самолётах. Лучше бы боинг сразу готовые аны сюда привозил. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:16

  zРадио написав:А подпись - да, снижал янык лично. Подписывали янык с нашей стороны и путин с российской. Какое-то там сентября 2006 по памяти. За базар отвечаю, как говорится, но гуглить облом - сам давай хоть что-нибудь сделай.


За базар отвечаю, но никаких подтверждений своим фантазиям не приведу? Во устроился. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:24

  Ratatui написав:Все девчёнки тут переругались. И овоща и Кучму с пчеловодом вспомнили. А речь в статье о самолётах. Лучше бы боинг сразу готовые аны сюда привозил. :mrgreen:

Про АНы уже можно забыть. Декоммунизировали.
А боинг уже давно "готовые аны" поставляет и называются они Boeing.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:41

  cannabis_ua написав:
  Ratatui написав:Все девчёнки тут переругались. И овоща и Кучму с пчеловодом вспомнили. А речь в статье о самолётах. Лучше бы боинг сразу готовые аны сюда привозил. :mrgreen:

Про АНы уже можно забыть. Декоммунизировали.
А боинг уже давно "готовые аны" поставляет и называются они Boeing.


Так и правильно, зачем "аграрной сверхдержаве" авиастроение :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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