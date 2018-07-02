Антонов уклав контракт з Boeing

myshapiton написав:

$50 млн

Все по дедушке Ленину: куховарки рассказывают как самолеты строить.Самолеты Антонова не покупают потому, что нет сети оперативных складов запчастей. Если где-то в Латинской Америке сломается винтик на критической системе, то нужно этот винтик отсылать из Украины и самолет простаивает. Создать же свою сеть складов на МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ даже в теории не представляется возможным. Те же россияне не могут себе этого позволить со своими Сухими, потому тоже перешли на иностранную начинку. У Боинга все эти склады есть уже сдесь и сейчас.Два года вели переговоры с Боингом, чтобы они Антонову создали оперативный склад:Не так часто западные компании поставляют детали на 50 млн. долларов без предоплаты.Потому, это не просто пэрэмога, а настоящий прорыв.