Антонов уклав контракт з Boeing

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myshapiton написав:Все по дедушке Ленину: куховарки рассказывают как самолеты строить.
Самолеты Антонова не покупают потому, что нет сети оперативных складов запчастей. Если где-то в Латинской Америке сломается винтик на критической системе, то нужно этот винтик отсылать из Украины и самолет простаивает. Создать же свою сеть складов на МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ даже в теории не представляется возможным. Те же россияне не могут себе этого позволить со своими Сухими, потому тоже перешли на иностранную начинку. У Боинга все эти склады есть уже сдесь и сейчас.
Два года вели переговоры с Боингом, чтобы они Антонову создали оперативный склад: Мы получаем возможности быстро поставлять материалы для этих трех машин без использования собственных оборотных средств. Речь идет о $50 млн, которые Aviall Services, Inc. готов обеспечить для создания пула по обеспечению материалами и системами самолетов ГП "Антонов" https://inform-ua.info/economics/153198 ... ohlashenye
Не так часто западные компании поставляют детали на 50 млн. долларов без предоплаты.
Потому, это не просто пэрэмога, а настоящий прорыв.
Возвращаясь к упомянутому вами дедушке Ленину - это что за голос тут из кухни вещает нам охренительную историю про финансирование, не понимая, что в авиации в принципе ВСЕ работает в операционном, или финансовом лизинге из-за неподъемной капиталоемкости отрасли?
Вот же европейцы глупые - развивают свой Airbus, когда Боинги в лизинг можно взять без первоначального взноса с удорожанием 2% в год, и выдать своим кухаркам это за настоящую пэрэмогу? Но они почему то вас не слушают, а сами и строят, и финансирование покупателям предоставляют.
Пишите еще, не останавливайтесь!
PS: а 2 года велись переговоры, потому что Антонов не является, мягко сказать, эталонным заемщиком/лизингополучателем, и государству пришлось предоставлять свои гарантии
zРадио написав:Вероятно, что да. Правда, им удавался и обратный процесс с помощью льготных цен на газ.
Порошенко в этом плане пока преуспел только с американским оружием. Запад ничего на льготных условиях нам не продает.
А РФ продавала что-то по льготным условиям? Помню, газ настолько дешево продавали, что пришлось еще при Януковиче реверсом заняться...
При Кучме газ был по 50 баксов - верхняя цена, действовавшая в 2000-х до того, как люби друзи сделали ее 230 путем "переговоров".
Да-да, вот так пришли к газпрёму и сказали - не хотим дешевого туркменского газа, давайте нам дорогой российский?
zРадио написав:А янык, не забывайте, до президенства дважды был Премьером. Первый раз при Кучме - он и заключал контракт на продление цены 50 в 2004 до 2009. Второй раз - при Ющенко, когда после "переговоро" любых друзей снизил цену до 95 долларов.
Лично заключал и лично снижал? Его подпись на контрактах?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Без переводчика хоть ездил Это само по себе цену не улучшает, а вот наличие переводчика (демонстративное - с русского на украинский) - ухудшает. Если тебе этого непонятно, значит ты не вел коммерческие переговоры ни с русскими, ни в принципе.
А подпись - да, снижал янык лично. Подписывали янык с нашей стороны и путин с российской. Какое-то там сентября 2006 по памяти. За базар отвечаю, как говорится, но гуглить облом - сам давай хоть что-нибудь сделай. От тебя ни цифр, ни доказательств никогда не дождешься
zРадио написав:А подпись - да, снижал янык лично. Подписывали янык с нашей стороны и путин с российской. Какое-то там сентября 2006 по памяти. За базар отвечаю, как говорится, но гуглить облом - сам давай хоть что-нибудь сделай.
За базар отвечаю, но никаких подтверждений своим фантазиям не приведу? Во устроился.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Ratatui написав:Все девчёнки тут переругались. И овоща и Кучму с пчеловодом вспомнили. А речь в статье о самолётах. Лучше бы боинг сразу готовые аны сюда привозил.
Про АНы уже можно забыть. Декоммунизировали. А боинг уже давно "готовые аны" поставляет и называются они Boeing.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
antikkristall написав:Так и правильно, зачем "аграрной сверхдержаве" авиастроение
И не только авиастроение:
Кабинет министров Украины исключил из перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, государственный концерн «Укрторф», государственное научно-производственное предприятие «Электронмаш», ПАО «Киевский радиозавод» и Институт теоретической физики имени Боголюбова Национальной академии наук Украины.
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства №555 от 21 февраля, которое было опубликовано в газете «Урядовый курьер» 21 июля.
Институт теоретической физики имени Н. Н. Боголюбова НАН Украины (укр. Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України) — ведущий украинский научный центр фундаментальных проблем теоретической, математической и вычислительной физики.
Создан в 1965 году как Институт теоретической физики АН Украины.
Институт является базовым для Международного центра физики, созданного при Отделении физики и астрономии НАН Украины. В рейтинге научных учреждений НАН Украины по индексу Хирша, вычисленному по показателям наукометрической базы данных Scopus, на июнь 2013 года институт занимает первое место.