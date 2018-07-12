RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Hyperloop немає в проекті
фінплану УЗ на 2019 рік і на...

Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:52

Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Кравцова, поки не ясно, чи буде Hyperloop окремо від УЗ чи в її складі.

Дивися повний текст Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на наступні 5 років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83347
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:52

Пенсионеров накормите. А потом лупайте.
p_a_l
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 40 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Алла Попова: Hyperloop в Україні. Так, ні, можливо....
R2 » Чет 12 лип, 2018 11:35
5 201
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 12:09
sal
ТОП-5 електромобілів, які з'являться в 2019-2020 роках...
R2 » Суб 21 лип, 2018 08:01
2 121
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лип, 2018 18:22
Оранжевый-хит сезона
США в 2019 році можуть стати світовим лідером нафтовидобутку
R2 » Сер 11 лип, 2018 09:10
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лип, 2018 09:10
AlifeSoft

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.