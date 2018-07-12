За словами Кравцова, поки не ясно, чи буде Hyperloop окремо від УЗ чи в її складі.
Дивися повний текст Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на наступні 5 років.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:52
Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на наступні 5 років.
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