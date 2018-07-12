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Hyperloop немає в проекті
фінплану УЗ на 2019 рік і на...

Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:52

Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Кравцова, поки не ясно, чи буде Hyperloop окремо від УЗ чи в її складі.

Дивися повний текст Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на наступні 5 років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:52

Пенсионеров накормите. А потом лупайте.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:12

Омеляна слушать - себя не уважать. У него одна задача - орать погромче о светлом будущем.
Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее верят (С)
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:56

  p_a_l написав:Пенсионеров накормите. А потом лупайте.

Пенсионеров кормит сейчас пенсия, которой они добились за 50 лет. За 50 лет потакания совку, 50 лет бесхребетности. Все что они заслужили. То что повышается - это первый рост уже для тех, кто выйдет на пенсию через 30-40 лет, когда с такими темпами эта пенсия будет не стыдной, потому что уже это будет пенсия, созданная поколением, которое строило страну, которая себя уважает.
И при чем тут УЗ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:18

locustsucol
как такого бота еще не забанили!?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:18

  locustsucol написав:
  p_a_l написав:Пенсионеров накормите. А потом лупайте.

Пенсионеров кормит сейчас пенсия, которой они добились за 50 лет. За 50 лет потакания совку, 50 лет бесхребетности. Все что они заслужили. То что повышается - это первый рост уже для тех, кто выйдет на пенсию через 30-40 лет, когда с такими темпами эта пенсия будет не стыдной, потому что уже это будет пенсия, созданная поколением, которое строило страну, которая себя уважает.
И при чем тут УЗ?


А ваши родители - тоже бесхребетные неуважающие себя потакатели совку, заработавшие за трудовую деятельность пенсию в 50 долларов?

Или вы - потомственный "любитель" Украины, живующий где-нибудь в Канаде?

А нет, наверно, ваши родители - диссиденты, которые в то время была куда важнее для экономики, чем работники заводов и колхозов, и сегодня должны получат пенсию из особых статей бюджета :mrgreen:

На самом деле, если бы вы понимали принципы работы экономики, для вас не было бы секретом, что солидарные пенсии ВСЕГДА обеспечивают работающие, а не сами пенсионеры в прошлом!

И все 27 лет независимой Украины мы жили и продолжаем жить с солидарной пенсионной системой.

Так что не знаю, кого вы там называете "поколением, строящим страну". Если хотите подискутировать на эту тему, можем это сделать, сравнив построенное за два периода 1991-2018 и 1963-1990 (предшествующие 27 лет).

Что касается отсутствия гиперлупов - нисколько не удивлен. Не могу себе представить людей в УЗ, ответственных за бизнес-планирование, которые вставят пиар Омеляна в главный продукт своей работы - долгосрочный финансировый план
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:23

zРадио
Печально видеть, как человек не стесняется себя унижать, патаясь умничать на банальных вещах. Солидарная пенсия, по системе Украины - это пенсия от текущей економики(по взятым с потолка цифрам, сколько надо платить, чтобы успокоить мнимые желания и стоны), а не от налогоплатильщиков, УВЫ. Которая у нас в том состоянии, в которое ее втягивали "трудяги" совка и 90-х, уничтожавшие самосознание, конкуренцию, достоинство людей, воровавшие все что плохо лежит, используя насаждавшуюся совком пропагандой слепость и идиотизм.
В цивилизации понятия право выбора, право пенсии и т.д. - добывались кровью. Совок получил это с неба, в смешном виде, и не умеет это уважать. И только молодежь, родившаяся в Украине, и люди, любящие свое государство, по воле судьбы уже добывает себе свободы кровью, от агрессора, который столетиями держал большую часть Украины оккупированной, уничтожая ее культуру и язык, поглащая лучшие умы в свою угрофинскую культуру.
Все поменялось, но нужно платить по счетам, и получать заслуженное. Что получают и наши с вами родители, в Украине. Просто нужно себя уважать, говорить честно, называть вещи своими именами, не важно получаешь это ты или кто-то другой.
locustsucol
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