За словами Кравцова, поки не ясно, чи буде Hyperloop окремо від УЗ чи в її складі.
Дивися повний текст Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на наступні 5 років.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:52
Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на наступні 5 років.
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:12
Омеляна слушать - себя не уважать. У него одна задача - орать погромче о светлом будущем.
Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее верят (С)
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:56
Пенсионеров кормит сейчас пенсия, которой они добились за 50 лет. За 50 лет потакания совку, 50 лет бесхребетности. Все что они заслужили. То что повышается - это первый рост уже для тех, кто выйдет на пенсию через 30-40 лет, когда с такими темпами эта пенсия будет не стыдной, потому что уже это будет пенсия, созданная поколением, которое строило страну, которая себя уважает.
И при чем тут УЗ?
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:18
А ваши родители - тоже бесхребетные неуважающие себя потакатели совку, заработавшие за трудовую деятельность пенсию в 50 долларов?
Или вы - потомственный "любитель" Украины, живующий где-нибудь в Канаде?
А нет, наверно, ваши родители - диссиденты, которые в то время была куда важнее для экономики, чем работники заводов и колхозов, и сегодня должны получат пенсию из особых статей бюджета
На самом деле, если бы вы понимали принципы работы экономики, для вас не было бы секретом, что солидарные пенсии ВСЕГДА обеспечивают работающие, а не сами пенсионеры в прошлом!
И все 27 лет независимой Украины мы жили и продолжаем жить с солидарной пенсионной системой.
Так что не знаю, кого вы там называете "поколением, строящим страну". Если хотите подискутировать на эту тему, можем это сделать, сравнив построенное за два периода 1991-2018 и 1963-1990 (предшествующие 27 лет).
Что касается отсутствия гиперлупов - нисколько не удивлен. Не могу себе представить людей в УЗ, ответственных за бизнес-планирование, которые вставят пиар Омеляна в главный продукт своей работы - долгосрочный финансировый план
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:23
zРадио
Печально видеть, как человек не стесняется себя унижать, патаясь умничать на банальных вещах. Солидарная пенсия, по системе Украины - это пенсия от текущей економики(по взятым с потолка цифрам, сколько надо платить, чтобы успокоить мнимые желания и стоны), а не от налогоплатильщиков, УВЫ. Которая у нас в том состоянии, в которое ее втягивали "трудяги" совка и 90-х, уничтожавшие самосознание, конкуренцию, достоинство людей, воровавшие все что плохо лежит, используя насаждавшуюся совком пропагандой слепость и идиотизм.
В цивилизации понятия право выбора, право пенсии и т.д. - добывались кровью. Совок получил это с неба, в смешном виде, и не умеет это уважать. И только молодежь, родившаяся в Украине, и люди, любящие свое государство, по воле судьбы уже добывает себе свободы кровью, от агрессора, который столетиями держал большую часть Украины оккупированной, уничтожая ее культуру и язык, поглащая лучшие умы в свою угрофинскую культуру.
Все поменялось, но нужно платить по счетам, и получать заслуженное. Что получают и наши с вами родители, в Украине. Просто нужно себя уважать, говорить честно, называть вещи своими именами, не важно получаешь это ты или кто-то другой.
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:02
Опять вы показываете себя некомпетентным, заявляя, что "совкам пенсия упала с неба".
Будет вам известно, что 60% экспорта Украины сегодня - продукт прозводства предприятий, построенных совками.
Также да будет вам известно, что 77% инфраструктуры, 80% жилого фонда и 96% прозводственного фонда построено совками.
Новое поколение преуспело лишь в строительстве торговой недвижимости и самой торговле. Даже финансовая система, построенная в годы независимости, использует преимущественно старый фонд. И не будет лишним отметить об упомянутой вами "конкуренции", что даже в этой новой отрасли экономики - финансовом секторе - государству принадлежит сегодня 65% (в лице Ощадбанка, Приватбанка и УкрЭксИмбанка).
О конкуренции в других образующих отраслях для справки:
- газовый сектор - 1 монополист, контролирующий 90% (государственный Нефтегаз);
- энергетика - 2 монополиста, контролирующие 85% (государственный Энергоатом и олигархический ДТЭК);
- сельское хозяйство - ТОП5 латифундистов контролируют 80% земельного банка;
- черная металлургия - 60% контролирует олигархический Метинвест.
А еще работающих в УССР совков было 29 млн, в сравнении в 16 млн работающих сегодня в Украине представителей "нового поколения".
Разница в 13 млн - батрачат (уважая себя и помогая строить Украину, безусловно) в России, Польше, Италии, Португалии, Чехии, Израиле и т.д.
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:58
Re: пенсиран
Слова это хорошо. Но где то, что будет давать доход, тем самым обеспечивая пенсию в будущем? Ведь всем известно что, чтобы завтра было то, что будет давать доход, его нужно построить сегодня. Что это?
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:03
Re: небо
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