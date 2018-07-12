Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...

Додано: Пон 23 лип, 2018 14:23

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Печально видеть, как человек не стесняется себя унижать, патаясь умничать на банальных вещах. Солидарная пенсия, по системе Украины - это пенсия от текущей економики(по взятым с потолка цифрам, сколько надо платить, чтобы успокоить мнимые желания и стоны), а не от налогоплатильщиков, УВЫ. Которая у нас в том состоянии, в которое ее втягивали "трудяги" совка и 90-х, уничтожавшие самосознание, конкуренцию, достоинство людей, воровавшие все что плохо лежит, используя насаждавшуюся совком пропагандой слепость и идиотизм.

В цивилизации понятия право выбора, право пенсии и т.д. - добывались кровью. Совок получил это с неба, в смешном виде, и не умеет это уважать. И только молодежь, родившаяся в Украине, и люди, любящие свое государство, по воле судьбы уже добывает себе свободы кровью, от агрессора, который столетиями держал большую часть Украины оккупированной, уничтожая ее культуру и язык, поглащая лучшие умы в свою угрофинскую культуру.

Все поменялось, но нужно платить по счетам, и получать заслуженное. Что получают и наши с вами родители, в Украине. Просто нужно себя уважать, говорить честно, называть вещи своими именами, не важно получаешь это ты или кто-то другой.