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Hyperloop немає в проекті
фінплану УЗ на 2019 рік і на...

Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:52

Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Кравцова, поки не ясно, чи буде Hyperloop окремо від УЗ чи в її складі.

Дивися повний текст Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на наступні 5 років.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:52

Пенсионеров накормите. А потом лупайте.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:12

Омеляна слушать - себя не уважать. У него одна задача - орать погромче о светлом будущем.
Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее верят (С)
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:56

  p_a_l написав:Пенсионеров накормите. А потом лупайте.

Пенсионеров кормит сейчас пенсия, которой они добились за 50 лет. За 50 лет потакания совку, 50 лет бесхребетности. Все что они заслужили. То что повышается - это первый рост уже для тех, кто выйдет на пенсию через 30-40 лет, когда с такими темпами эта пенсия будет не стыдной, потому что уже это будет пенсия, созданная поколением, которое строило страну, которая себя уважает.
И при чем тут УЗ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:18

locustsucol
как такого бота еще не забанили!?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:18

  locustsucol написав:
  p_a_l написав:Пенсионеров накормите. А потом лупайте.

Пенсионеров кормит сейчас пенсия, которой они добились за 50 лет. За 50 лет потакания совку, 50 лет бесхребетности. Все что они заслужили. То что повышается - это первый рост уже для тех, кто выйдет на пенсию через 30-40 лет, когда с такими темпами эта пенсия будет не стыдной, потому что уже это будет пенсия, созданная поколением, которое строило страну, которая себя уважает.
И при чем тут УЗ?


А ваши родители - тоже бесхребетные неуважающие себя потакатели совку, заработавшие за трудовую деятельность пенсию в 50 долларов?

Или вы - потомственный "любитель" Украины, живующий где-нибудь в Канаде?

А нет, наверно, ваши родители - диссиденты, которые в то время была куда важнее для экономики, чем работники заводов и колхозов, и сегодня должны получат пенсию из особых статей бюджета :mrgreen:

На самом деле, если бы вы понимали принципы работы экономики, для вас не было бы секретом, что солидарные пенсии ВСЕГДА обеспечивают работающие, а не сами пенсионеры в прошлом!

И все 27 лет независимой Украины мы жили и продолжаем жить с солидарной пенсионной системой.

Так что не знаю, кого вы там называете "поколением, строящим страну". Если хотите подискутировать на эту тему, можем это сделать, сравнив построенное за два периода 1991-2018 и 1963-1990 (предшествующие 27 лет).

Что касается отсутствия гиперлупов - нисколько не удивлен. Не могу себе представить людей в УЗ, ответственных за бизнес-планирование, которые вставят пиар Омеляна в главный продукт своей работы - долгосрочный финансировый план
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:23

zРадио
Печально видеть, как человек не стесняется себя унижать, патаясь умничать на банальных вещах. Солидарная пенсия, по системе Украины - это пенсия от текущей економики(по взятым с потолка цифрам, сколько надо платить, чтобы успокоить мнимые желания и стоны), а не от налогоплатильщиков, УВЫ. Которая у нас в том состоянии, в которое ее втягивали "трудяги" совка и 90-х, уничтожавшие самосознание, конкуренцию, достоинство людей, воровавшие все что плохо лежит, используя насаждавшуюся совком пропагандой слепость и идиотизм.
В цивилизации понятия право выбора, право пенсии и т.д. - добывались кровью. Совок получил это с неба, в смешном виде, и не умеет это уважать. И только молодежь, родившаяся в Украине, и люди, любящие свое государство, по воле судьбы уже добывает себе свободы кровью, от агрессора, который столетиями держал большую часть Украины оккупированной, уничтожая ее культуру и язык, поглащая лучшие умы в свою угрофинскую культуру.
Все поменялось, но нужно платить по счетам, и получать заслуженное. Что получают и наши с вами родители, в Украине. Просто нужно себя уважать, говорить честно, называть вещи своими именами, не важно получаешь это ты или кто-то другой.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:02

  locustsucol написав:zРадио
Печально видеть, как человек не стесняется себя унижать, патаясь умничать на банальных вещах. Солидарная пенсия, по системе Украины - это пенсия от текущей економики(по взятым с потолка цифрам, сколько надо платить, чтобы успокоить мнимые желания и стоны), а не от налогоплатильщиков, УВЫ. Которая у нас в том состоянии, в которое ее втягивали "трудяги" совка и 90-х, уничтожавшие самосознание, конкуренцию, достоинство людей, воровавшие все что плохо лежит, используя насаждавшуюся совком пропагандой слепость и идиотизм.
В цивилизации понятия право выбора, право пенсии и т.д. - добывались кровью. Совок получил это с неба, в смешном виде, и не умеет это уважать. И только молодежь, родившаяся в Украине, и люди, любящие свое государство, по воле судьбы уже добывает себе свободы кровью, от агрессора, который столетиями держал большую часть Украины оккупированной, уничтожая ее культуру и язык, поглащая лучшие умы в свою угрофинскую культуру.
Все поменялось, но нужно платить по счетам, и получать заслуженное. Что получают и наши с вами родители, в Украине. Просто нужно себя уважать, говорить честно, называть вещи своими именами, не важно получаешь это ты или кто-то другой.


Опять вы показываете себя некомпетентным, заявляя, что "совкам пенсия упала с неба".

Будет вам известно, что 60% экспорта Украины сегодня - продукт прозводства предприятий, построенных совками.

Также да будет вам известно, что 77% инфраструктуры, 80% жилого фонда и 96% прозводственного фонда построено совками.

Новое поколение преуспело лишь в строительстве торговой недвижимости и самой торговле. Даже финансовая система, построенная в годы независимости, использует преимущественно старый фонд. И не будет лишним отметить об упомянутой вами "конкуренции", что даже в этой новой отрасли экономики - финансовом секторе - государству принадлежит сегодня 65% (в лице Ощадбанка, Приватбанка и УкрЭксИмбанка).

О конкуренции в других образующих отраслях для справки:
- газовый сектор - 1 монополист, контролирующий 90% (государственный Нефтегаз);
- энергетика - 2 монополиста, контролирующие 85% (государственный Энергоатом и олигархический ДТЭК);
- сельское хозяйство - ТОП5 латифундистов контролируют 80% земельного банка;
- черная металлургия - 60% контролирует олигархический Метинвест.

А еще работающих в УССР совков было 29 млн, в сравнении в 16 млн работающих сегодня в Украине представителей "нового поколения".

Разница в 13 млн - батрачат (уважая себя и помогая строить Украину, безусловно) в России, Польше, Италии, Португалии, Чехии, Израиле и т.д.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:58

Re: пенсиран

  locustsucol написав:кто выйдет на пенсию через 30-40 лет, когда с такими темпами эта пенсия будет не стыдной, потому что уже это будет пенсия, созданная поколением, которое строило страну, которая себя уважает.

Слова это хорошо. Но где то, что будет давать доход, тем самым обеспечивая пенсию в будущем? Ведь всем известно что, чтобы завтра было то, что будет давать доход, его нужно построить сегодня. Что это?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:03

Re: небо

  locustsucol написав:Совок получил это с неба, в смешном виде, и не умеет это уважать. И только молодежь, родившаяся в Украине, и люди, любящие свое государство, по воле судьбы

Кто и что получил с неба?
Украина или Союз.. вы перепутали
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