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Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:51
R2 написав:
Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на наступні 5 років
Не понял.. Как такое может быть? Омелян обманул граждан Украины что-ли??
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