Не понял.. Как такое может быть? Омелян обманул граждан Украины что-ли??
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:51
Re: Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на..
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:31
В том что министр у которго оба ребенка "совершенно случайно" родились гражданами США, украинских граждан держит за обычных лохов нет ничего удивительного
фас!
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