Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...

locustsucol написав:
Пенсионеров кормит сейчас пенсия, которой они добились за 50 лет. За 50 лет потакания совку, 50 лет бесхребетности. Все что они заслужили. То что повышается - это первый рост уже для тех, кто выйдет на пенсию через 30-40 лет, когда с такими темпами эта пенсия будет не стыдной, потому что уже это будет пенсия, созданная поколением, которое строило страну, которая себя уважает.
И при чем тут УЗ?
Так может скажешь своему начальника, чтобы с меня налоги перестали брать. А то получается за какой Хер я их плачу? Я уже всего добился и для себя и для детей.