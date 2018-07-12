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Hyperloop немає в проекті
фінплану УЗ на 2019 рік і на...

Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 23:28

  locustsucol написав:
  p_a_l написав:Пенсионеров накормите. А потом лупайте.

Пенсионеров кормит сейчас пенсия, которой они добились за 50 лет. За 50 лет потакания совку, 50 лет бесхребетности. Все что они заслужили. То что повышается - это первый рост уже для тех, кто выйдет на пенсию через 30-40 лет, когда с такими темпами эта пенсия будет не стыдной, потому что уже это будет пенсия, созданная поколением, которое строило страну, которая себя уважает.
И при чем тут УЗ?

Так может скажешь своему начальника, чтобы с меня налоги перестали брать. А то получается за какой Хер я их плачу? Я уже всего добился и для себя и для детей.
p_a_l
 
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