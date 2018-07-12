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Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 23:28
locustsucol написав: p_a_l написав:
Пенсионеров накормите. А потом лупайте.
Пенсионеров кормит сейчас пенсия, которой они добились за 50 лет. За 50 лет потакания совку, 50 лет бесхребетности. Все что они заслужили. То что повышается - это первый рост уже для тех, кто выйдет на пенсию через 30-40 лет, когда с такими темпами эта пенсия будет не стыдной, потому что уже это будет пенсия, созданная поколением, которое строило страну, которая себя уважает.
И при чем тут УЗ?
Так может скажешь своему начальника, чтобы с меня налоги перестали брать. А то получается за какой Хер я их плачу? Я уже всего добился и для себя и для детей.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 04:13
locustsucol написав: p_a_l написав:
Пенсионеров накормите. А потом лупайте.
Пенсионеров кормит сейчас пенсия, которой они добились за 50 лет. За 50 лет потакания совку, 50 лет бесхребетности. Все что они заслужили.
Интересно, будут ли ваши дети обвинять вас в 27 годах потакания воровству, коррупции, способствованию в развале страны, установлению кланового клепто-олигорхата.
Ведь это все что вы заслужили, если следовать вашей логике.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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