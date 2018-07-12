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Hyperloop немає в проекті
фінплану УЗ на 2019 рік і на...

Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 04:13

  locustsucol написав:
  p_a_l написав:Пенсионеров накормите. А потом лупайте.

Пенсионеров кормит сейчас пенсия, которой они добились за 50 лет. За 50 лет потакания совку, 50 лет бесхребетности. Все что они заслужили.


Интересно, будут ли ваши дети обвинять вас в 27 годах потакания воровству, коррупции, способствованию в развале страны, установлению кланового клепто-олигорхата.
Ведь это все что вы заслужили, если следовать вашей логике.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 06:58

Re: Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на..

  Shram написав:Интересно, будут ли ваши дети

С чего Вы взяли, что у него есть дети? :mrgreen:
fokus
 
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