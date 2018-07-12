Интересно, будут ли ваши дети обвинять вас в 27 годах потакания воровству, коррупции, способствованию в развале страны, установлению кланового клепто-олигорхата.
Ведь это все что вы заслужили, если следовать вашей логике.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 04:13
Интересно, будут ли ваши дети обвинять вас в 27 годах потакания воровству, коррупции, способствованию в развале страны, установлению кланового клепто-олигорхата.
Ведь это все что вы заслужили, если следовать вашей логике.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 06:58
Re: Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на..
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:10
Re: Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на..
А космические полеты в УЗ есть? Нет? А чего? Это ж смежные области.
А мусороперерабатывающий завод во Львове УЗ думает строит? Что, тоже нет? Чем они там вообще занимаются в этом УЗ?
Журналистам видимо нечем заняться раз пишут такую ересь.
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