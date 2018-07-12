Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...

Додано: Вів 24 лип, 2018 12:18

budivelnik написав: zРадио написав: Если хотите подискутировать на эту тему, можем это сделать, сравнив построенное за два периода 1991-2018 и 1963-1990 (предшествующие 27 лет). Если хотите подискутировать на эту тему, можем это сделать, сравнив построенное за два периода 1991-2018 и 1963-1990 (предшествующие 27 лет). А може будемо порівнювати не що робили - а скільки отримали?

1 Ясно , що поки жили в землянках(1945-1955) то мріяли як будуть жити в комуналках (1955-1965) після комуналок мріяли про хрущовки (1965-1990)

Станом на 1990 мали 17 м2 на особу в середньому по країні

Станом на сьогодні 23 м2 на особу - як вважаєте - треба будувати такимиж темпами як і в 1965-1990 , чи можна вже так сильно не напружуватись ?

2 Так само можете порівняти кількість авто-пральних машин-холодильників-телевізорів-кондиціонерів-телефонів(можете тодішні стаціонарні порівнювати з сьогоднішніми мобільними)-компютерів-одягу

3 Єдине в чому ми втратили в порівнянні з 1965-1990 - це в якості продуктів(наголошую в якості) бо в кількості - сьогодні ми споживаємо білш( і це не дивно , бо виготовити 1 кг спреду з смаком вершкового масла це не 1 кг вершкового масла) А може будемо порівнювати не що робили - а скільки отримали?1 Ясно , що поки жили в землянках(1945-1955) то мріяли як будуть жити в комуналках (1955-1965) після комуналок мріяли про хрущовки (1965-1990)Станом на 1990 мали 17 м2 на особу в середньому по країніСтаном на сьогодні 23 м2 на особу - як вважаєте - треба будувати такимиж темпами як і в 1965-1990 , чи можна вже так сильно не напружуватись ?2 Так само можете порівняти кількість авто-пральних машин-холодильників-телевізорів-кондиціонерів-телефонів(можете тодішні стаціонарні порівнювати з сьогоднішніми мобільними)-компютерів-одягу3 Єдине в чому ми втратили в порівнянні з 1965-1990 - це в якості продуктів(наголошую в якості) бо в кількості - сьогодні ми споживаємо білш( і це не дивно , бо виготовити 1 кг спреду з смаком вершкового масла це не 1 кг вершкового масла)

Простите, но вы - дешевый популист!1. А ничего, что количество населения другое, а жилье, которое построили "совки" до сих эксплуатируется - даже сталинки и хрущевки. Языком математики, а не популизма - знаменатель снизился на 30%. Вот вам и все увеличение жилплощади на человека. Нужно ли строить, как в "совке" - да, нужно, потому что бОльшая часть этого жилого фонда скоро самортизируется. Вам ли не знать, если вы себя "будівельником" называете? Заберите панельки из знаменателя, и сколько вы получите даже на то малое количество людей, живыщих сейчас в пределах страны - 10-12 кв метров на человека?2. А давайте мы лучше сравним количество телевизоров и телефонов на одного украинца сегодня с количеством телевизоров и телефонов на одного американца 30 лет назад! Замечательный будет вывод - что украинцы живут лучше американцев! Вам самому то не тошно от градуса своего бреда? Ничего, что челочевество развивается семимильными шагами, и сегодня у бедного индуса больше технологий в кармане, чем у богатого американца, или японца было вчера во всем доме?2. Нужно смотреть в разрезе категорий - зерна производим больше (опять же, за счет технологий), мяса - меньше. Потребляем - зерна (муки, хлеба) столько же, мяса - радикально меньше (в расчете на человека). Промышленой продукции производим в 3 раза меньше. По качеству продуктов - единственная правда в вашем посте, тогда контроль был выше, хотя, опять же, технологии вскоре будут работать и на качество - то же ГМО. Это будет настоящим прорывом, когда глупых просветят