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Hyperloop немає в проекті
фінплану УЗ на 2019 рік і на...

Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 04:13

  locustsucol написав:
  p_a_l написав:Пенсионеров накормите. А потом лупайте.

Пенсионеров кормит сейчас пенсия, которой они добились за 50 лет. За 50 лет потакания совку, 50 лет бесхребетности. Все что они заслужили.


Интересно, будут ли ваши дети обвинять вас в 27 годах потакания воровству, коррупции, способствованию в развале страны, установлению кланового клепто-олигорхата.
Ведь это все что вы заслужили, если следовать вашей логике.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 06:58

Re: Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на..

  Shram написав:Интересно, будут ли ваши дети

С чего Вы взяли, что у него есть дети? :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:10

Re: Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на..

А космические полеты в УЗ есть? Нет? А чего? Это ж смежные области.
А мусороперерабатывающий завод во Львове УЗ думает строит? Что, тоже нет? Чем они там вообще занимаются в этом УЗ?

Журналистам видимо нечем заняться раз пишут такую ересь. :mrgreen:
І все буде добре для кожного з нас ©
valery_stavitsky
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:52

  locustsucol написав:...в которое ее втягивали "трудяги" совка и 90-х, уничтожавшие самосознание, конкуренцию, достоинство людей, воровавшие все что плохо лежит, используя насаждавшуюся совком пропагандой слепость и идиотизм....

Это вы о современной Украине?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:54

  valery_stavitsky написав:А космические полеты в УЗ есть? Нет? А чего? Это ж смежные области.
А мусороперерабатывающий завод во Львове УЗ думает строит? Что, тоже нет? Чем они там вообще занимаются в этом УЗ?

Журналистам видимо нечем заняться раз пишут такую ересь. :mrgreen:

Ну Омельян же может ересь заявлять. Вот журналисты и подхватили его грандиозные идеи.
Этот Hyperloop скоро ему снится будет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:02

  zРадио написав:Если хотите подискутировать на эту тему, можем это сделать, сравнив построенное за два периода 1991-2018 и 1963-1990 (предшествующие 27 лет).
А може будемо порівнювати не що робили - а скільки отримали?
1 Ясно , що поки жили в землянках(1945-1955) то мріяли як будуть жити в комуналках (1955-1965) після комуналок мріяли про хрущовки (1965-1990)
Станом на 1990 мали 17 м2 на особу в середньому по країні
Станом на сьогодні 23 м2 на особу - як вважаєте - треба будувати такимиж темпами як і в 1965-1990 , чи можна вже так сильно не напружуватись ?
2 Так само можете порівняти кількість авто-пральних машин-холодильників-телевізорів-кондиціонерів-телефонів(можете тодішні стаціонарні порівнювати з сьогоднішніми мобільними)-компютерів-одягу
3 Єдине в чому ми втратили в порівнянні з 1965-1990 - це в якості продуктів(наголошую в якості) бо в кількості - сьогодні ми споживаємо білш( і це не дивно , бо виготовити 1 кг спреду з смаком вершкового масла це не 1 кг вершкового масла)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:18

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Если хотите подискутировать на эту тему, можем это сделать, сравнив построенное за два периода 1991-2018 и 1963-1990 (предшествующие 27 лет).
А може будемо порівнювати не що робили - а скільки отримали?
1 Ясно , що поки жили в землянках(1945-1955) то мріяли як будуть жити в комуналках (1955-1965) після комуналок мріяли про хрущовки (1965-1990)
Станом на 1990 мали 17 м2 на особу в середньому по країні
Станом на сьогодні 23 м2 на особу - як вважаєте - треба будувати такимиж темпами як і в 1965-1990 , чи можна вже так сильно не напружуватись ?
2 Так само можете порівняти кількість авто-пральних машин-холодильників-телевізорів-кондиціонерів-телефонів(можете тодішні стаціонарні порівнювати з сьогоднішніми мобільними)-компютерів-одягу
3 Єдине в чому ми втратили в порівнянні з 1965-1990 - це в якості продуктів(наголошую в якості) бо в кількості - сьогодні ми споживаємо білш( і це не дивно , бо виготовити 1 кг спреду з смаком вершкового масла це не 1 кг вершкового масла)


Простите, но вы - дешевый популист!

1. А ничего, что количество населения другое, а жилье, которое построили "совки" до сих эксплуатируется - даже сталинки и хрущевки. Языком математики, а не популизма - знаменатель снизился на 30%. Вот вам и все увеличение жилплощади на человека. Нужно ли строить, как в "совке" - да, нужно, потому что бОльшая часть этого жилого фонда скоро самортизируется. Вам ли не знать, если вы себя "будівельником" называете? Заберите панельки из знаменателя, и сколько вы получите даже на то малое количество людей, живыщих сейчас в пределах страны - 10-12 кв метров на человека?

2. А давайте мы лучше сравним количество телевизоров и телефонов на одного украинца сегодня с количеством телевизоров и телефонов на одного американца 30 лет назад! Замечательный будет вывод - что украинцы живут лучше американцев! Вам самому то не тошно от градуса своего бреда? Ничего, что челочевество развивается семимильными шагами, и сегодня у бедного индуса больше технологий в кармане, чем у богатого американца, или японца было вчера во всем доме?

2. Нужно смотреть в разрезе категорий - зерна производим больше (опять же, за счет технологий), мяса - меньше. Потребляем - зерна (муки, хлеба) столько же, мяса - радикально меньше (в расчете на человека). Промышленой продукции производим в 3 раза меньше. По качеству продуктов - единственная правда в вашем посте, тогда контроль был выше, хотя, опять же, технологии вскоре будут работать и на качество - то же ГМО. Это будет настоящим прорывом, когда глупых просветят
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:47

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Если хотите подискутировать на эту тему, можем это сделать, сравнив построенное за два периода 1991-2018 и 1963-1990 (предшествующие 27 лет).
А може будемо порівнювати не що робили - а скільки отримали?
1 Ясно , що поки жили в землянках(1945-1955) то мріяли як будуть жити в комуналках (1955-1965) після комуналок мріяли про хрущовки (1965-1990)
Станом на 1990 мали 17 м2 на особу в середньому по країні
Станом на сьогодні 23 м2 на особу - як вважаєте - треба будувати такимиж темпами як і в 1965-1990 , чи можна вже так сильно не напружуватись ?
2 Так само можете порівняти кількість авто-пральних машин-холодильників-телевізорів-кондиціонерів-телефонів(можете тодішні стаціонарні порівнювати з сьогоднішніми мобільними)-компютерів-одягу
3 Єдине в чому ми втратили в порівнянні з 1965-1990 - це в якості продуктів(наголошую в якості) бо в кількості - сьогодні ми споживаємо білш( і це не дивно , бо виготовити 1 кг спреду з смаком вершкового масла це не 1 кг вершкового масла)
Простите, но вы - дешевый популист!
1. А ничего, что количество населения другое, а жилье, которое построили "совки" до сих эксплуатируется - даже сталинки и хрущевки. Языком математики, а не популизма - знаменатель снизился на 30%. Вот вам и все увеличение жилплощади на человека. Нужно ли строить, как в "совке" - да, нужно, потому что бОльшая часть этого жилого фонда скоро самортизируется. Вам ли не знать, если вы себя "будівельником" называете? Заберите панельки из знаменателя, и сколько вы получите даже на то малое количество людей, живыщих сейчас в пределах страны - 10-12 кв метров на человека?
Не вибачу- бо ви кінчений демагог...
1 Від того як отримане житло ( сам збудував чи просто від бабці/діда прийшло )- якість життя не змінюється
А від того скількома метрами користуєшся- міняється ще й як.
2 Ви можете фантазувати як завгодно передруковуючи жовту прессу про хрущовки які запвтра впадуть , а як як інженер-будівельник + як підприємець який на будівництві заробив не один мільйон гривень-скажу
а - якість житла- це в першу чергу точка розміщення, а тому новобудовам в іпенях далеко до центрових хрущовок
б - конструктивна частина житла простоїть сотні років , а якщо ті ж хрущовки ще й захистити утепленням- помножте на 2
в - зносу підлягають тільки комунікації і косметичні ремонти в приміщенні, ці речі на раз/два усуваються вкладенням раз в 10 років максимум 200 доларів на м2
  zРадио написав:2. А давайте мы лучше сравним количество телевизоров и телефонов на одного украинца сегодня с количеством телевизоров и телефонов на одного американца 30 лет назад! Замечательный будет вывод - что украинцы живут лучше американцев! Вам самому то не тошно от градуса своего бреда? Ничего, что челочевество развивается семимильными шагами, и сегодня у бедного индуса больше технологий в кармане, чем у богатого американца, или японца было вчера во всем доме?
Бред- це ваша маніпуляція...
Якщо ми будемо рівняти наші сьогоднішні статки з америкою 20 років тому назад- то прийдеться признати навіть такому демагогу як ви , що
Українці сьогодні живуть краще ніж жили американці 20 років тому....
  zРадио написав:2. Нужно смотреть в разрезе категорий - зерна производим больше (опять же, за счет технологий), мяса - меньше. Потребляем - зерна (муки, хлеба) столько же, мяса - радикально меньше (в расчете на человека). Промышленой продукции производим в 3 раза меньше. По качеству продуктов - единственная правда в вашем посте, тогда контроль был выше, хотя, опять же, технологии вскоре будут работать и на качество - то же ГМО. Это будет настоящим прорывом, когда глупых просветят
Це ви в московії рахуйте статистичні показники...., адже там у вічній мерзлоті скільки мяса купили з НовоїЗелландії чи Аргентини з Білорусією - стільки й зїли...
У нас в селах через двір тримають свиней/корів/кіз/гусей/кур і мясо/молоко/сир/яйця звідти в
а - статистику не потрапляють як в педерації
б - вирощують більше ніж вирощували в Совку ( в якому приватне господарство заборонялось ) а поняття фермерське-не існувало

Так що й далі мантруйте на совок з колючим дротом і чергою на авто в 20 років. на житло в 30 років і виїзд за кордон тільки членам партії з відома КГБ.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:48

budivelnik

Правильно говорил гениальный Сэмюэль Джонсон: "Патриотизм - последнее прибежище негодяя".

Когда вас положили на лопатки в экономическим споре, самое время обвинить собеседника в принадлежности и любви к другой, ненавистной вам стране.

Я кормить негодяя в муляже патриота не немерен. Спор окончен моей сухой победой, что вы сами и признали, использовав дешевый и уже изрядно протухший с 2014 года "приемчик"
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:07

  zРадио написав:Когда вас положили на лопатки в экономическим споре
Дурень думкою багатіє....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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