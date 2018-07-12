Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на...
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budivelnik написав:2 Ви можете фантазувати як завгодно передруковуючи жовту прессу про хрущовки які запвтра впадуть ,
Опять передергивание. Написано было о панельных советских хрущобах которые реконструкции не подлежат
zРадио написав: Заберите панельки из знаменателя, и сколько вы получите даже на то малое количество людей, живыщих сейчас в пределах страны - 10-12 кв метров на человека?
budivelnik написав: а як як інженер-будівельник + як підприємець який на будівництві заробив не один мільйон гривень-скажу а - якість житла- це в першу чергу точка розміщення, а тому новобудовам в іпенях далеко до центрових хрущовок б - конструктивна частина житла простоїть сотні років , а якщо ті ж хрущовки ще й захистити утепленням- помножте на 2 в - зносу підлягають тільки комунікації і косметичні ремонти в приміщенні, ці речі на раз/два усуваються вкладенням раз в 10 років максимум 200 доларів на м2
И сколько такой "предприниматель-строитель" реконструировал хрущеб что так авторитетно вещает о цене реконструкции? И из каких советских или нынешних украинских строительных норм хрущебы должны простоять сотни лет?