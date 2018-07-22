З початку року молочні вироби подорожчали від 1% до 3%. Це не стосується м'яких сирів.
Дивися повний текст Порахували, як подорожчали молочні продукти з початку року.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 12:04
Порахували, як подорожчали молочні продукти з початку року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порахували, як подорожчали молочні продукти з початку року.
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:05
Пан Дорошенко. Мне жалко вас. На фоне дорожания всего остального молочку вы держите в цене. А это значит что селяне как отдавали таким как вы молоко нашару, так и отдают и будут отдавать. А вы гордитесь этими достижениями. Может кто и проголосует за папу.
Хотя я сомневаюсь что цена держится.
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:15
Re: Порахували, як подорожчали молочні продукти з початку ро
Так летом в жару молочка каждый год дешевела, у коров надои летом увеличиваются, куры летом несутся лучше чем зимой, это закономерно, что её цена должна не расти, а снижаться, цену задрали так, что уже люди перестали покупать, в конце срока реализации, когда уже прокисает, чтобы не выбрасывать магазины скидки делают на 20-40%%.
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