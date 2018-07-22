RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порахували, як подорожчали
молочні продукти з початку року

Порахували, як подорожчали молочні продукти з початку року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:04

Порахували, як подорожчали молочні продукти з початку року

Пропонуємо до обговорення:
З початку року молочні вироби подорожчали від 1% до 3%. Це не стосується м'яких сирів.

Дивися повний текст Порахували, як подорожчали молочні продукти з початку року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83347
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:05

Пан Дорошенко. Мне жалко вас. На фоне дорожания всего остального молочку вы держите в цене. А это значит что селяне как отдавали таким как вы молоко нашару, так и отдают и будут отдавать. А вы гордитесь этими достижениями. Может кто и проголосует за папу.
Хотя я сомневаюсь что цена держится.
p_a_l
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:15

Re: Порахували, як подорожчали молочні продукти з початку ро

Так летом в жару молочка каждый год дешевела, у коров надои летом увеличиваются, куры летом несутся лучше чем зимой, это закономерно, что её цена должна не расти, а снижаться, цену задрали так, что уже люди перестали покупать, в конце срока реализации, когда уже прокисает, чтобы не выбрасывать магазины скидки делают на 20-40%%.
Зображення
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 538
З нами з: 24.11.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 46 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З початку року Україна імпортувала автомобілів на $1 млрд
R2 » Пон 23 лип, 2018 09:15
2 81
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 11:38
Sharpe
У Києві порахували кількість покинутих авто
R2 » Нед 22 лип, 2018 20:02
2 153
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лип, 2018 20:49
warlamp
Вартість автогазу зросла до кризового рівня минулого року
R2 » П'ят 20 лип, 2018 12:11
3 121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лип, 2018 14:37
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.