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Виробники процесорів прогнозують
падіння прибутку через...

Виробники процесорів прогнозують падіння прибутку через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:07

Виробники процесорів прогнозують падіння прибутку через...

Пропонуємо до обговорення:
TSMC випускає чіпи для таких гігантів, як Nvidia Corp., Apple Inc. і Qualcomm Inc.

Дивися повний текст Виробники процесорів прогнозують падіння прибутку через падіння попиту з боку майнерів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:08

Че, битки немного подгорели, ажиотаж проходит.
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