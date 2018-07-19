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Виробники процесорів прогнозують падіння прибутку через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:07
Пропонуємо до обговорення:
TSMC випускає чіпи для таких гігантів, як Nvidia Corp., Apple Inc. і Qualcomm Inc.
Дивися повний текст Виробники процесорів прогнозують падіння прибутку через падіння попиту з боку майнерів
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Додано: Пон 23 лип, 2018 12:08
Че, битки немного подгорели, ажиотаж проходит.
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