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У НБУ повідомили, в якому випадку продовжать підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дискусії комітету з монетарної політики про рівень облікової ставки.
Дивися повний текст У НБУ повідомили, в якому випадку продовжать підвищення облікової ставки
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Додано: Пон 23 лип, 2018 13:30
кредитование бизнеса говорите? хэх...
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