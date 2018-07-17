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У НБУ повідомили, в якому
випадку продовжать підвищення...

У НБУ повідомили, в якому випадку продовжать підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:29

У НБУ повідомили, в якому випадку продовжать підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дискусії комітету з монетарної політики про рівень облікової ставки.

Дивися повний текст У НБУ повідомили, в якому випадку продовжать підвищення облікової ставки.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:30

кредитование бизнеса говорите? хэх...
r_skrypnik
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