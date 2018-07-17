Про це йдеться в дискусії комітету з монетарної політики про рівень облікової ставки.
Дивися повний текст У НБУ повідомили, в якому випадку продовжать підвищення облікової ставки.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 13:29
У НБУ повідомили, в якому випадку продовжать підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ повідомили, в якому випадку продовжать підвищення облікової ставки.
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