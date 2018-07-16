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Красиво жити не заборониш: депутати і апарат ВР отримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:38
Пропонуємо до обговорення:
Управління справами Верховної Ради України виплатило 16,3 млн грн відпускних народним депутатам і працівникам апарату в першій половині липня 2017 року. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів.
Дивися повний текст Красиво жити не заборониш: депутати і апарат ВР отримали понад 16 мільйонів відпускних
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:39
Почему б и нет - мы это заслужили. Главное что бАгАтАя бабулька в доме 120 кв теперь не ворует из наших карманов
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:05
"Воюющая страна" и "вот это вот всё" ...
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:15
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:24
Чомусь інфа тільки за минулий рік. По друге, якщо розділити на всіх депутатів та апарат
, то виходить смішні гроші - 10 тис. на особу. Це значно менше ніж отримує середньостатистичний вчитель відпускних. Так що для зради цифра не вражає.
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