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Красиво жити не заборониш:
депутати і апарат ВР отримали...

Красиво жити не заборониш: депутати і апарат ВР отримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:38

Красиво жити не заборониш: депутати і апарат ВР отримали...

Пропонуємо до обговорення:
Управління справами Верховної Ради України виплатило 16,3 млн грн відпускних народним депутатам і працівникам апарату в першій половині липня 2017 року. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів.

Дивися повний текст Красиво жити не заборониш: депутати і апарат ВР отримали понад 16 мільйонів відпускних.
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Почему б и нет - мы это заслужили. Главное что бАгАтАя бабулька в доме 120 кв теперь не ворует из наших карманов
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:15

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warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:24

Чомусь інфа тільки за минулий рік. По друге, якщо розділити на всіх депутатів та апарат
"гранична чисельність співробітників апарату була встановлена в кількості 900 штатних одиниць, зараз зі змінами 1115 штатних одиниць. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BD%D0%B8"
, то виходить смішні гроші - 10 тис. на особу. Це значно менше ніж отримує середньостатистичний вчитель відпускних. Так що для зради цифра не вражає.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:21

Ой+, не неси чушь!!! не получают учителя столько.
yanenko_sergiy
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 05:13

yanenko_sergiy Ти вчитель чи просто хам?
При умові стажу, категорії, надбавок вчителя розходились цього літа отримуючи по +20 тис. відпускних та оздоровчих.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 07:11

Ой+ , дайте пример расчета отпускных для учителей с 20+ тыс. грн.
ПолеКуру
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:30

ПолеКуру У вчителів оплачувана відпустка 56 к.дн. + місячна зарплата
на оздоровлення. Середньостатистичний вчитель вищої категорії, а таких приблизно половина від загальної к-ті зі стажом понад 20 років (30 % до окладу) при мінімумі інших надбавок клас, кабінет і т.д. реально отримував понад 25 тис.
Дещо про нарахування https://www.pedrada.com.ua/article/1295 ... ok-u-shkol
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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