Красиво жити не заборониш: депутати і апарат ВР отримали...
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Управління справами Верховної Ради України виплатило 16,3 млн грн відпускних народним депутатам і працівникам апарату в першій половині липня 2017 року. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів.
ПолеКуру У вчителів оплачувана відпустка 56 к.дн. + місячна зарплата на оздоровлення. Середньостатистичний вчитель вищої категорії, а таких приблизно половина від загальної к-ті зі стажом понад 20 років (30 % до окладу) при мінімумі інших надбавок клас, кабінет і т.д. реально отримував понад 25 тис. Дещо про нарахування https://www.pedrada.com.ua/article/1295 ... ok-u-shkol