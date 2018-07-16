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Красиво жити не заборониш:
депутати і апарат ВР отримали...

Красиво жити не заборониш: депутати і апарат ВР отримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:29

ПолеКуру Середньостатистичний вчитель це жінка +50 років, тобто стаж за 20. Атестація чергова іде що 5 років, є можливість зразу по ВИШу отримати 2 кат., а у віці за 50 більшість має вищу, вчитель-методист рідко менше 10 %, а це вища зарплата.
250 роб. днів ніяк не виходить. На ставку 18 год. в тиждень можна вкласти в 3-4 дні, навчальних тижнів 32, тобто днів з уроками може бути менше 100 в рік. Решта метод., орг. вих. робота, якої по можливості уникають. Тоді при 100 тис. в рік нарахуванні маємо за день 1000 "грязними". Якщо предмет допускає репетиторство, то заробітки зростають в рази.
До речіч багато вчителів є депутатами місцевих рад, або членами їх сімей, то легко можгна глянути декларацію
Не то щоб розкіш, але і на така чорна зрада, як багато хто подає.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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