Красиво жити не заборониш: депутати і апарат ВР отримали...

Додано: Вів 24 лип, 2018 10:29

ПолеКуру Середньостатистичний вчитель це жінка +50 років, тобто стаж за 20. Атестація чергова іде що 5 років, є можливість зразу по ВИШу отримати 2 кат., а у віці за 50 більшість має вищу, вчитель-методист рідко менше 10 %, а це вища зарплата.

250 роб. днів ніяк не виходить. На ставку 18 год. в тиждень можна вкласти в 3-4 дні, навчальних тижнів 32, тобто днів з уроками може бути менше 100 в рік. Решта метод., орг. вих. робота, якої по можливості уникають. Тоді при 100 тис. в рік нарахуванні маємо за день 1000 "грязними". Якщо предмет допускає репетиторство, то заробітки зростають в рази.

До речіч багато вчителів є депутатами місцевих рад, або членами їх сімей, то легко можгна глянути декларацію

Не то щоб розкіш, але і на така чорна зрада, як багато хто подає.

Не так добре з грошима, як погано без них.