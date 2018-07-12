В її флоті вже є два літаки.
Дивися повний текст В Україні з'явилася нова авіакомпанія.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:39
В Україні з'явилася нова авіакомпанія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явилася нова авіакомпанія.
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:02
Всякие БравоАвиа зашкварились, решили им новую обёртку оформить?
Всё IMHO
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:04
Ни на кого не намекаю, но есть такая старая проверенная схема развода.
1. Открываете лоукост АК с уставным капиталом 1000 гривен;
2. Заключаете липовый контракт на лизинг пары стоящих на приколе старых самолётов без предоплаты ( самолёты перегонять необязательно!);
3. Получаете сертификаты;
4. Кидаете в фейсбуке рекламу, типа, предварительная( за полгода) продажа билетов в Европу и Египет по 30$, привлекаете туроператоров;
5.Несколько месяцев считаете деньги;
6.Когда достаточное кол-во аленей будет загнано, удалённо, из уютного бунгало на берегу тёплого океана банкротитесь.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:38
Re: 27!
"Первое воздушное судно было выпущено в 1990 году, второе – в 1991-м." - Это как старые списанные бусы в качестве маршруток.
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