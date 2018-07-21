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В Україні з'явилася
нова авіакомпанія

В Україні з'явилася нова авіакомпанія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:32

  EKO написав:
  andrii_shyshkov написав:Андрей, очень интересно кто и за какие деньги продлил ресурс этим двум бортам


Та пофиг кто там самолетам ресурс продлил и как.

Важнее знать КТО дал лицуху этой авиакомпании, с такими вот 28-летними самолетами?
Ведь, всего то 3 недели назад:
"... со следующего года планируем ограничить в Украине возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. То есть, все, что старше 20 лет летать в Украине не будет", - отметил Омелян.

И, ведь за язык этого балабола никто не тянул 8)


он же и дал за "долю малую", прекрасно понимая что скоро от корыта скоро отгонят и поэтому надо с лохов собрать по максимуму, чтобы было за что деток на их родине поднимать :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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