В Україні з'явилася нова авіакомпанія

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andrii_shyshkov написав:Андрей, очень интересно кто и за какие деньги продлил ресурс этим двум бортам
Та пофиг кто там самолетам ресурс продлил и как.
Важнее знать КТО дал лицуху этой авиакомпании, с такими вот 28-летними самолетами? Ведь, всего то 3 недели назад: "... со следующего года планируем ограничить в Украине возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. То есть, все, что старше 20 лет летать в Украине не будет", - отметил Омелян.
И, ведь за язык этого балабола никто не тянул
он же и дал за "долю малую", прекрасно понимая что скоро от корыта скоро отгонят и поэтому надо с лохов собрать по максимуму, чтобы было за что деток на их родине поднимать