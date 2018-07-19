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Парламентським партіям
виділять із бюджету 128 млн грн

Парламентським партіям виділять із бюджету 128 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:51

Парламентським партіям виділять із бюджету 128 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше коштів в третьому кварталі отримає партія «Народний фронт» - 33 млн 20 тис. 75 грн.

Дивися повний текст Парламентським партіям виділять із бюджету 128 млн грн.
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