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Парламентським партіям виділять із бюджету 128 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Найбільше коштів в третьому кварталі отримає партія «Народний фронт» - 33 млн 20 тис. 75 грн.
Дивися повний текст Парламентським партіям виділять із бюджету 128 млн грн
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:51
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:24
І для чого платити податки
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